В Минрегионе оценили готовность ЖКХ к зиме почти в 65%

Плановые показатели состояния подготовки сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины к работе в осенне-зимний период выполнены на 60-65%.

Об этом в ходе заседания правительства сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Эдуард Кругляк.

«По состоянию на 1 августа готовность жилищно-коммунальной сферы к работе в осенне-зимний период оценивается примерно в 60-65%», - сказал он.

По словам Кругляка, этот показатель сформирован по результатам анализа деятельности предприятий теплоэнергетического комплекса, жилищного фонда, субъектов водопроводного и канализационного хозяйства.

Кроме того, замминистра отметил, что на сегодняшний день техническая подготовка коммунальной инфраструктуры к зиме идет согласно плану.

«У нас еще есть время до 1 сентября. Идет замена тепловых трасс, занимаемся заменой котлов, занимаемся работой по установлению альтернативных котлов, и с технической точки зрения вопросы прохождения отопительного сезона котельными и трассами пока беспокойства не вызывают", - сказал Кругляк.

Читайте такжеЯценюк заявил о кризисном состоянии в энергетическом секторе: 50% ЖКХ не готовы к зимеКак сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал распоряжение создать региональные комиссии по подготовке сектора жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону.

Кроме того, в условиях прекращения поставок российского газа в страну правительство Украины поставило задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2015-2016 гг. на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

При этом, по словам директора департамента жизнеобеспечения и жилищной политики Сергея Кушнира, на сегодняшний день в Украине около 100 тыс. км тепловых сетей нуждаются в замене.

Справка УНИАН. Эдуард Кругляк распоряжением Кабмина от 10 июля назначен четвертым заместителем главы Минрегиона.