Стоимость офисов в лондонском Сити выросла вдвое за пять лет

Стоимость офисной недвижимости в лондонском Сити демонстрирует заметный рост и уже превышает 700 фунтов стерлингов за 1 кв. фут ($11 670 за 1 кв. м), говорится в сообщении компании IntermarkSavills, пишут «Ведомости».

По данным исследования компании Savills (партнер IntermarkSavills), средняя стоимость офиса в лондонском Сити на сегодняшний день составляет 766 фунтов стерлингов за 1 кв. фут ($12 742 за 1 кв. м). Это на 46% выше, чем по итогам 2014 г. - 523 фунта за 1 кв. фут ($8699 за 1 кв. м). А по сравнению с показателями 2010 г. (300 фунтов за 1 кв. фут, или $5000 за 1 кв. м) цены на офисы в деловом центре Лондона выросли более чем вдвое.

Повышение цен специалисты Savills объясняют сочетанием ряда факторов: падением доли свободных помещений на рынке офисной недвижимости в центре Лондона, ростом арендной платы и увеличением доступности финансирования для осуществления модернизации зданий и помещений с одновременным увеличением стремления инвесторов к риску.

Кроме того, эксперты указывают на то, что приобретение свободной офисной недвижимости дает инвесторам возможность проводить модернизацию и ремонт зданий с перспективой их повторного выставления на рынок в два раза быстрее, чем при строительстве с нуля.