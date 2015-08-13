Правительство повысило компенсации за установку негазовых котлов и утепление домов

Как сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее постановление было принято правительством на заседании 12 августа.

«Увеличение размера компенсации имеет целью еще больше активизировать процесс проведения термомодернизации в Украине, которая требует более действенных мер для обеспечения энергетической безопасности государства», - говорится в сообщении

Согласно информации Минрегиона, данным постановлением также предусмотрено увеличение максимальной суммы компенсации тела кредита на термомодернизацию и мероприятия по утеплению до 12 тыс. грн и 14 тыс. грн с 5 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно.

Как сообщает пресс-служба Минрегиона, по данным уполномоченных банков, на сегодняшний день средний размер кредита на приобретение негазовых котлов составляет 17,1 тыс. грн, а на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов – 19,6 тыс. грн.

Таким образом, при компенсации государством 70% от указанных сумм, размер возмещения составит около 12 тыс. грн и 14 тыс. грн соответственно.

В сообщении также уточняется, что по прогнозам Министерства социальной политики, существующего объема финансирования программы стимулирования энергоэффективности вполне достаточно для покрытия дополнительной финансовой нагрузки.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн.

Кабинет министров выделил Минрегиону 495,72 млн грн для финансирования мероприятий государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы».

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, по состоянию на август финансирование программы осуществляют 3 государственных банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».