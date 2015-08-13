Земельные участки получили 13% участников АТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

"По состоянию на первую декаду августа от участников АТО и членов семей погибших воинов поступило 50 235 заявлений на получение земельных участков… Непосредственно в собственность участникам АТО уже переданы 6 865 земельных участков общей площадью 3 807,85 гектара", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что наибольшее количество земельных участков передано в собственность во Львовской области – 1 223, а также в Волынской – 1 099, Винницкой – 750 и Черниговской – 581 участок.

В ведомстве также сообщили, что по большей части заявлений на получение земучастков уже приняты положительные решения и предоставлены разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу 31 тысячи земельных участков общей площадью 19,99 тысячи га.

По информации пресс-службы ведомства, на сегодняшний день для участников АТО территориальные органы Госгеокадастра уже зарезервировали 44,8 тысячи га земель.

В частности, наибольшие массивы зарезервированы в Полтавской области – 4,9 тыс. га, Херсонской – 4,2 тысячи га, Сумской – 3,6 тысячи га, Кировоградской – 3,2 тысячи га, Волынской – 3,1 тысячи га. Меньше всего зарезервировано в Хмельницкой (162 га), Черновицкой (349,8 га) и Ивано-Франковской (468,6 га) областях.

Читайте также90 семей погибших участников АТО получат земельные участки в Киеве

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил упростить процедуру предоставления земельных участков участникам АТО.

По информации Министерства обороны Украины, по состоянию на 12 августа статус участника боевых действий получили 67 779 участников АТО.