В Украине могут увеличить налог на дорогие авто и большие квартиры

Министерство финансов Украины в рамках обсуждения налоговой реформы допускает увеличение ставок налога на автомобили класса «премиум» и «люкс» стоимостью свыше 1 млн грн, а также ставок налога на недвижимость для квартир площадью свыше 350 кв. м и домов площадью свыше 500 кв. м.

Об этом говорится в презентационных материалах Минфина, подготовленных к широкому общественному обсуждению.

«Кроме того, предлагается ликвидировать льготы по налогу на недвижимость для отдельных отраслей и установить налогообложение для новых автомобилей и мотоциклов – сроком использования до 5 лет», - говорится в документах Минфина. Предложения по налоговым ставкам в документах Минфина отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс, согласно которому вводится налог на недвижимость (в размере от 0% до 2%) с квартир площадью более 60 кв. м и домов более 120 кв. м. Но окончательные условия, по которым граждане должны платить этот налог, определяет местная власть.