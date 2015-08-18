Жилищно-коммунальное хозяйство готово к зиме на 70% - Минрегион

Плановые показатели состояния подготовки сферы жилищно-коммунального хозяйства Украины к работе в осенне-зимний период выполнены на 70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции во вторник сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) Эдуард Кругляк.

"В целом подготовка к зиме идет по графику… С технической точки зрения готовность предприятий к зиме составляет 70%", - сказал Кругляк.

При этом он отметил, что ввиду того, что водопроводные сети были проложены в 60-х – 70-х годах прошлого века, существует серьезный вопрос старения и износа сетей. Поэтому аварий и отключений воды в зимнее время избежать не удастся.

"К сожалению, аварии на водопроводе и канализации были, есть и будут. На данный момент основная задача заключается в том, чтобы предприятия ЖКХ имели необходимый запас материалов для ликвидации и локализации аварий", - подчеркнул Кругляк.

В то же время, по словам замминистра, на данный момент нет серьезных оснований опасаться аварийных ситуаций чрезвычайного характера в осенне-зимний период.

Он также сообщил, что по состоянию на 18 августа на подготовку к предстоящему отопительному сезону водоканалам из местных бюджетов было выделено около 385 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал распоряжение создать региональные комиссии по подготовке сектора жилищно-коммунального хозяйства Украины к отопительному сезону.

Кроме того, в условиях прекращения поставок российского газа в страну правительство Украины поставило задачу перед промышленными потребителями и предприятиями теплокоммунэнерго сократить использование природного газа в отопительный сезон 2015-2016 годов на 30%, а для бюджетных организаций – на 10%.

При этом, по словам директора департамента жизнеобеспечения и жилищной политики Сергея Кушнира, на сегодняшний день в Украине около 100 тысяч километров тепловых сетей нуждаются в замене.