Всемирный банк может выделить Украине $772 миллиона на ремонт водопроводных сетей

Всемирный банк может выделить 772 миллиона долларов кредитных средств на замену водопроводно-канализационных сетей в 26 городах Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции во вторник сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) Эдуард Кругляк.

"Вчера была встреча с представителями Всемирного банка, у нас есть серьезные программы на 772 миллиона долларов. Пока под эту программу попали 26 водоканалов Украины. Разговор идет о финансировании очистных сооружений водопровода, о реконструкции и капитальных ремонтах", - сказал Кругляк.

Вместе с тем, по подсчетам Минрегиона, замена всех сетей водопроводно-канализационных хозяйств Украины обойдется в 1 триллион гривень.

"Сети водопроводно-канализационных хозяйств страны проложены в основном в 60-70-80-х годах, поэтому стоит серьезный вопрос старения сетей водопроводных и канализации, и их замена - это миллиарды гривень. Мы делали в целом оценку по жилищно-коммунальному хозяйству без жилья. Что касается водоканалов и тепловиков - это под триллион гривень для того, чтобы привести предприятия в европейское состояние", - сообщил Кругляк.

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Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в рамках сотрудничества со Всемирным банком реализуется проект развития городской инфраструктуры общей стоимостью 2,4 миллиона долларов, рассчитанный на 2014-2020 годы. Инвестиции по этому проекту направлены на модернизацию систем водоснабжения и водоотвода, а также на реализацию пилотного проекта по обращению с твердыми отходами.

Справка УНИАН. По состоянию на середину июня около 100 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей в Украине нуждаются в срочной замене. Более 260 населенных пунктов получают питьевую воду с отклонением отдельных физико-химических показателей. Канализацией обеспечены 96,7% городов, 57,2% поселков городского типа и 2,4% сел.

По данным Государственной службы статистики, на конец 2014 года в Украине в аварийном и ветхом состоянии находились 49,1 тысячи километров водопроводных сетей.