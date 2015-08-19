Киевляне для покупки жилья все чаще выбирают пригород столицы

Соответствующие данные содержатся в отчете по рынку жилой недвижимости консалтинговой компании City Development Solutions (CDS).

"Столичный пригород обогнал Киев, как по количеству жилых комплексов, так и по объемам спроса. В январе-июле 2015 года среднемесячное количество сделок в пригородных жилых комплексах было выше на 15-20% в сравнении со столичными новостройками эконом-класса", - говорится в сообщении.

Как сообщили в CDS, столь высокая активность покупателей на рынке пригородных жилых комплексов во многом обусловлена более привлекательной ценой и наличием предложения, которое соответствует текущим параметрам спроса.

По словам старшого консультанта компании CDS Виктории Погасий, около 80% покупателей жилья в пригороде приобретают недвижимость для собственного проживания и не владеют достаточной суммой для покупки квартиры в Киеве.

При этом, в отчете отмечается, что спрос на пригородные жилые комплексы имеет ощутимую зависимость от направления. Так, наибольшей популярностью среди покупателей пользуется Житомирское и Варшавское направление, что обусловлено высокой транспортной доступностью, рекреационными зонами и сложившимся имиджем комфортного для жизни региона.

Вместе с тем, эксперты отмечают, что уже на данном этапе по наиболее востребованным направлениям наблюдается дефицит школ, детских садиков, поликлиник и других учреждений, функционально обеспечивающих жизнедеятельность населения. Поэтому уже сейчас в пригороде значительно большим спросом у покупателей пользуются масштабные проекты с действующими объектами торговой, сервисной и социальной инфраструктуры.

По информации CDS, за первые 6 месяцев рынок пригородных жилых комплексов пополнился 19 новыми проектами с общим объемом предложения квартир порядка 4,5 тысяч. Несмотря на высокую конкуренцию, 71% нового предложения 2015 года сосредоточено вдоль Варшавского и Житомирского направлений.

По прогнозам аналитиков компании, если проблемы социальной инфраструктуры в ближайшие 2-3 года не будут решены, конкурентоспособность пригородного жилья будет постепенно снижаться, а спрос покупателей возвращаться в пользу киевских новостроек на окраинах.

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Как сообщал УНИАН, в последние годы в пригороде Киева усугубляется проблема нехватки социальной инфраструктуры, что обусловлено активной жилой застройкой столичных городов-спутников и практически полным отсутствием новых социальных объектов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, в первом полугодии 2015 года в Киевской области было введено в эксплуатацию более 675 тысяч кв. м жилья, что на 7% меньше аналогичного показателя прошлого года. При этом в Киеве за этот же период объем введенного в эксплуатацию жилья вырос на 17% - до 450 тысяч кв. м.