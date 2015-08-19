Жилье в пригороде Киева подорожало на четверть

Средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках пригорода Киева в национальной валюте с начала года выросла на 26,3% и по состоянию на начало августа составила 12 тыс. грн. Соответствующие данные содержатся в совместном отчете по рынку жилой недвижимости консалтинговой компании City Development Solutions (CDS) и портала недвижимости "ЛУН.ua".

"С начала 2015 года средняя цена квадратного метра в пригородных жилых комплексах выросла на 26,3% и по состоянию на начало августа 2015 года составляет 11 999 гривень/кв. м", - говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, по наиболее востребованным направлениям пригорода столицы диапазон роста цен на жилье с начала года составил от 8% до 44%. При этом, наибольший рост был зафиксирован в Борисполе, Броварах, Вишневом и с. Гатное на уровне 30% - 44%, а наименьший в пгт Ворзель, пгт Гостомель и Буче – на 8% - 14%.

Как отметили эксперты CDS, анализ средних цен предложения с точки зрения удаленности комплекса от столицы, свидетельствует о разнице в цене между объектами, расположенными в 10-км зоне Киева и на удалении 10-20 км, где цена ниже на 10-12%.

"В сравнении с киевскими жилыми комплексами, расположенными в спальных районах на окраинах Киева, средние цены предложения в пригороде ниже на 20-35%, чем и обусловлен масштабный отток спроса в пригород с киевского рынка "первички". В дальнейшем, при условии развития необходимой социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, данная тенденция будет усиливаться", - цитируется в отчете старший консультант CDS Виктория Погасий.

Согласно прогнозам аналитиков, в среднесрочной перспективе, акцент развития новых проектов пригородного жилья будет смещаться в сторону Броварского, Вышгородского и Обуховского направлений.

В CDS также отмечают, что в будущем "ценовые войны" на рынке жилья в столичном пригороде будут продолжаться, а для сохранения относительно низких цен девелоперы будут вынуждены снижать стоимость строительства за счет использования более дешевых технологий.

Читайте такжеКличко: На замену и ремонт лифтов в Киеве выделили 60 миллионов гривень

Как сообщал УНИАН, в январе-июле 2015 года среднемесячное количество сделок в пригородных жилых комплексах было выше на 15-20% в сравнении со столичными новостройками эконом-класса.