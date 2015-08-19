Застройщики сокращают площадь жилья из-за повышения себестоимости строительства

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба проектной компании «АИММ-Групп» со ссылкой на директора Анну Искиэрдо.

"Если сегодня за 25 тысяч долларов можно купить квартиру 28-40 кв. м, в зависимости от характеристик и класса жилья, то в будущем за эти деньги можно будет приобрести жилье площадью 25-30 кв. м", - цитирует Искиэрдо пресс-служба.

По мнению эксперта, из-за низкой покупательной способности населения рынок столичного жилья в ближайшей перспективе будет наполнятся малометражными квартирами площадью 25-35 кв. м, чтобы по-прежнему предлагать жилье по 25-30 тысяч долларов. В основном проектируют такое жилье в объектах эконом-класса, а также в небольшом количестве в классе "комфорт".

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Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года спрос на малометражное жилье вырос в два раза. Покупатель предпочитает либо однокомнатную квартиру до 30 тысяч долларов, либо 2-комнатную до 40 тысяч долларов. Согласно статистической информации Address.ua, основной спрос приходится на квартиры общей площадью до 30 кв. м. По состоянию на июнь 2015 года на информационном портале Address.ua было размещено 2 138 объявлений о продаже квартир площадью до 30 кв. м.