Жилье для военнослужащих будут строить на кредитные средства - Порошенко

Для строительства жилья для военнослужащих будут привлекаться кредитные средства, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии вручения ключей от квартир сотрудникам СБУ в Киеве.

“Совместно с волонтерами мы сейчас отрабатываем действенный механизм решения вопросов обеспечения жильем военнослужащих, и для СБУ, и для Вооруженных сил и других силовых подразделений. Это будут не только бюджетные средства, но и привлеченные кредитные средства, чтобы резко увеличить количество жилья и резко уменьшить себестоимость за счет абсолютно прозрачного выбора подрядчиков”, - сказал президент.

Кроме того, Порошенко заявил, что сегодня новое жилье получили 224 семьи сотрудников СБУ - участников антитеррористической операции, а также семьи сотрудников Службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей в зоне АТО.

Читайте такжеВ Киеве силовиков обяжут передавать участникам АТО не менее 10% квартир в новостройкахКак сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины освободил военнослужащих и военнообязанных, пребывающих на военной службе, от уплаты процентов по ипотечному кредиту на строительство индивидуального жилья в селе на время особого периода.

В мае премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал постановление об использовании госсредств на покупку жилья для участников АТО и военнослужащих. Согласно постановлению, Кабинет министров выделил 1 миллиард гривень на покупку жилья для участников Антитеррористической операции и военнослужащих, что позволяет построить и получить более 3 тысяч квартир.