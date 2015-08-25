К концу лета 2015 года россияне практически перестали покупать недвижимость в оккупированном Крыму, сообщила член Гильдии риэлторов России Юлия Низяева, передают "Новости Крыма".

Граждане РФ приобрели в аннексированном Крыму в 2014 году более 10 тысяч квартир и тысячи других объектов недвижимости.

Читайте такжеУбытки от "национализации" в оккупированном Крыму превышают 50 миллиардов – прокурорПо словам Низяевой, активный спрос на крымскую недвижимость, возникший весной прошлого года, спал на фоне обвалившегося рубля, рынок на полуострове фактически замер.

«К декабрю активно пошли сделки. А потом из-за повышения курса очень много сделок приостановилось. Все предварительные договоры, которые были подписаны в долларах, начали расторгать, и пошли суды по этим вопросам», – пояснила Низяева.

Кроме того, добавила она, потенциальных покупателей не устраивают плохо развитая инфраструктура и завышенные цены. «Многие россияне считают, что в Крыму нет справедливых цен на недвижимость. На самом деле это - так и есть. Цена не соответствует качеству», – сказала Низяева.

Напомним, по данным экспертов, в июле цены на крымскую недвижимость снизились на 8%.