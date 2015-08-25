Минрегион не исключает: если газа не хватит, температура в квартирах упадет до 16 градусов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) не исключает возможности снижения минимальной температуры в жилых помещениях в случае нехватки газа.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Минрегиона Эдуард Кругляк.

«Это может быть только в том случае, когда элементарно не будет хватать газа», - подчеркнул он.

При этом замминистра сказал, что понижение минимального температурного режима до 16 градусов требует соответствующего законодательного урегулирования.

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Кругляк также отметил, что в Украине большинство многоквартирных домов не утеплены должным образом. В этой связи в Минрегионе планируют в следующем году предусмотреть средства на утепление многоквартирных домов целиком, так как утепление отдельных квартир не способно принести желаемого результата.

«С моей точки зрения, утепление необходимо проводить всего дома целиком, а не отдельной квартиры», - сказал Кругляк, добавив, что министерство будет предусматривать такие расходы в бюджете на 2016 год, «каким бы он ни был сложным».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения и Минрегиону подать к 15 сентября предложения по снижению минимально допустимой температуры в жилых помещениях на период отопительного сезона с 18 °С до 16 °С.