Россия так и не запустила в оккупированном Крыму обещанные инвестпроекты

Большинство инвестиционных проектов, которые Россия обещала запустить в оккупированном Крыму в 2014-2015 годах, так и не начаты, передают "Новости Крыма".

Речь идет о создании туристического комплекса с парком развлечений на 20-40 га между Алуштой и Феодосией: новый курорт, рассчитанный на 40 тысяч человек в год, обещал построить за 12 млрд рублей владелец Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслан Байсаров - экс-зять Аллы Пугачевой. О том, что работы по этому проекту так и не начались, сообщил изданию источник в окружении Байсарова, не объясняя причин.

Читайте такжеУбытки от "национализации" в оккупированном Крыму превышают 50 миллиардов – прокурорНелегитимная власть аннексированного Крыма заявляла ранее о наличии интереса инвесторов к еще нескольким крупным проектам: строительству яхт-клуба в Алуште (объем инвестиций — $16 млн), спа-центра в Саки ($2,5 млн), парка развлечений «Диноленд» в Бахчисарайском районе ($150 млн), Генуэзской крепости в Феодосии ($10 млн). По данным нелегитимного Министерства курортов и туризма полуострова, с инвесторами были подписаны предварительные соглашения о реализации 14 проектов на общую сумму 10,6 млрд руб.

По словам директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко, инвестировать в аннексированный Крым сейчас могут только представители среднего и малого бизнеса. «Крупные игроки опасаются возможности попасть под санкции и потерять международных партнеров. Кроме того, проблематично получить финансирование со стороны крупных банков»,— добавил он.