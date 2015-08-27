Покупка и продажа жилья в Киеве упали до уровня кризисного 2009 года
Наибольшее количество сделок происходило на первичном рынке. Это связано в первую очередь с тем, что для привлечения инвесторов столичные застройщики активно используют различные акционные предложения.
Количество сделок на рынке жилой недвижимости Киева по итогам первого полугодия 2015 года находится на уровне кризисного 2009 года.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета статистики и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас.
"С точки зрения активности рынка, по количеству сделок мы находимся на уровне 2009 года. Но при этом мы имеем гораздо большее предложение и упавшие почти вдвое цены", - сказал Бразас.
Он также сообщил, что, по данным Министерства юстиции Украины, реальное количество сделок купли-продажи жилья в столице продолжает снижаться и по итогам первого полугодия 2015 года оно составило 10,9 тысячи транзакций, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года.
По его словам, основной спрос сосредоточен в недорогом сегменте до 50 тысяч долларов. В этом сегменте за отчетный период было проведено более 90% сделок. При этом, несмотря на огромное предложение, на рынке происходят лишь вынужденные сделки, сказал Бразас.
Он также добавил, что наибольшее количество сделок происходило на первичном рынке. Это связано в первую очередь с тем, что для привлечения инвесторов столичные застройщики активно используют различные акционные предложения.
Бразас также отметил, что по состоянию на начало августа рынок столичной аренды демонстрирует незначительный рост, так как более 50% продавцов сдают в аренду свои выставленные на продажу квартиры.
Как прогнозирует эксперт, в связи с незначительной политической и экономической стабилизацией существенного снижения стоимости квартир в ближайшее время не предвидится.
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Как сообщал УНИАН, с начала года на рынке жилой недвижимости столицы наблюдалась низкая активность в сегменте продажи. Так, количество объектов, предлагаемых к продаже, по состоянию на июнь резко возросло – в базе данных портала Address.ua их число выросло до рекордного за последние полтора года уровня - 63 тысяч квартир.