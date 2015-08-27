Покупка и продажа жилья в Киеве упали до уровня кризисного 2009 года

Количество сделок на рынке жилой недвижимости Киева по итогам первого полугодия 2015 года находится на уровне кризисного 2009 года.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель комитета статистики и аналитики Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас.

"С точки зрения активности рынка, по количеству сделок мы находимся на уровне 2009 года. Но при этом мы имеем гораздо большее предложение и упавшие почти вдвое цены", - сказал Бразас.

Он также сообщил, что, по данным Министерства юстиции Украины, реальное количество сделок купли-продажи жилья в столице продолжает снижаться и по итогам первого полугодия 2015 года оно составило 10,9 тысячи транзакций, что на 3% меньше аналогичного периода прошлого года.

По его словам, основной спрос сосредоточен в недорогом сегменте до 50 тысяч долларов. В этом сегменте за отчетный период было проведено более 90% сделок. При этом, несмотря на огромное предложение, на рынке происходят лишь вынужденные сделки, сказал Бразас.

Он также добавил, что наибольшее количество сделок происходило на первичном рынке. Это связано в первую очередь с тем, что для привлечения инвесторов столичные застройщики активно используют различные акционные предложения.

Бразас также отметил, что по состоянию на начало августа рынок столичной аренды демонстрирует незначительный рост, так как более 50% продавцов сдают в аренду свои выставленные на продажу квартиры.

Как прогнозирует эксперт, в связи с незначительной политической и экономической стабилизацией существенного снижения стоимости квартир в ближайшее время не предвидится.

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Как сообщал УНИАН, с начала года на рынке жилой недвижимости столицы наблюдалась низкая активность в сегменте продажи. Так, количество объектов, предлагаемых к продаже, по состоянию на июнь резко возросло – в базе данных портала Address.ua их число выросло до рекордного за последние полтора года уровня - 63 тысяч квартир.