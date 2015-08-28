Заповедник "Херсонес Таврический" по указу Путина перешел в собственность России

Нелегитимная власть оккупированного Россией Севастополя передала национальный заповедник «Херсонес Таврический» в собственность РФ, передают "Новости Крыма".

Как заявил нелегитимный глава "комиссии Законодательного собрания города по бюджету" Вячеслав Аксенов, решение принято в связи с соответствующим указанием президента России Владимира Путина.

Читайте такжеПорошенко ввел в действие решение СНБО по защите имущественных прав Украины в связи с временной оккупацией части территорииАксенов добавил, что также на основании указа вице-премьера РФ Дмитрия Козака принято решение о передаче объектов железнодорожного хозяйства в собственность оккупированного Крыма с целью последующего присоединения к ГУП «Крымская железная дорога».

Напомним, в начале августа Путин принял решение включить памятники и территории национального заповедника «Херсонес Таврический» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ.