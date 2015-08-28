Насколько подешевело жилье в Украине в долларах: самые дорогие и самые дешевые города

Средняя стоимость жилья эконом-класса на первичном рынке недвижимости Киева за период с июля 2014 года по июль 2015 года в долларовом эквиваленте снизилась на 22% и по состоянию на начало августа текущего года составила 1266 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщил информационно-исследовательский центр «Олимп-Консалтинг».

По данным экспертов, стоимость продажи квартир на «первичке» в отчетном периоде снизились во всех крупных городах Украины. Кроме Киева, наибольшее снижение стоимости квартир продемонстрировали Черкассы – 11,7%, до 589 долл./кв. м, а также города, приближенные к зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины: Днепропетровск и Харьков, где снижение составило 9,5% и 8%, до 694 долл./кв. м и 753 долл./кв. м. соответственно.

При этом самыми дорогими городами для покупки жилья по состоянию на начало августа 2015 года остается Киев со средним показателем 1266 долл./кв. м, Львов - 1046 долл./кв. м, Одесса - 1043 долл./кв. м. А самыми дешевыми – Ивано-Франковск, где средняя цена продажи составляет 547 долл./кв. м, Херсон - 586 долл./кв. м, Черкассы - 589 долл./кв. м, а также Чернигов - 592 долл./кв. м.

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Как сообщал УНИАН, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего в 2014 году гривневые цены на столичной «первичке» выросли более чем на 70%. При этом средняя цена продажи квартир в эконом-классе на первичном рынке недвижимости Киева в первом полугодии 2015 года в гривневом эквиваленте выросла на 33% - до 18,8 тыс. грн/кв. м.

Справка УНИАН. "Олимп Консалтинг" – информационно-аналитический центр, специализирующийся на оценке недвижимости. Работает на рынке консалтинговых и оценочных услуг Украины более 10 лет.