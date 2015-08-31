В Минрегионе хотят еще повысить тарифы на услуги ЖКХ

Причиной повышения в министерстве называют очень большую зависимость затрат коммунальных предприятий от растущей стоимости энергоносителей. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Учитывая повышение тарифов на энергоносители, рост цен на материально-технические ресурсы, изменение уровня минимальной заработной платы, удорожание работ субподрядных организаций, пересмотр тарифов на жилищно-коммунальные услуги и приведения их до экономически обоснованного уровня является объективной необходимостью», — говорится в разъяснении Управления экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона.

Согласно сообщению, в структуре тарифа на теплоснабжение (затраты на энергоносители (газ, электроэнергия) составляют более 60%, а в тариф на водоснабжение стоимость электроэнергии составляет 35%.

Читайте такжеМинрегион не исключает: если газа не хватит, температура в квартирах упадет до 16 градусов

Также в министерстве сообщили, что, по данным отраслевой статистики, убытки предприятий жилищно-коммунальной сферы по итогам 2014 года составили 3,1 млрд грн, а за восемь месяцев этого года размер убытков предприятий ЖКХ достиг 2,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в рамках выполнения меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом, повысила с 1 апреля этого года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. Вместе с тем, с 1 апреля был повышен и тариф на теплоснабжение для населения – на 72%, до 537,2 грн за Гкал. Также НКРЕКП с 1 апреля 2015 года повысила тарифы на электроэнергию для населения в среднем на 19%.

Кроме того, с 1 сентября 2015 года НКРЕКП повышает минимальный тариф на электроэнергию для населения на 24,6% - до 45,6 коп. за кВт/час.