В Украине вступил в силу закон о децентрализации в строительной отрасли

В Украине с 1 сентября вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и усовершенствования градостроительного законодательства", которым полномочия по осуществлению архитектурно-строительного контроля передаются органам местного самоуправления.

Согласно положениям закона, с 1 сентября 2015 года функции по предоставлению документов, дающих право на выполнение подготовительных и строительных работ, осуществление государственного архитектурно-строительного контроля и принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, расположенных на территории населенных пунктов, являются компетенцией исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля.

Что касается объектов, расположенных за пределами населенных пунктов, то такие функции и полномочия возложены на структурные подразделения районных государственных администраций по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля.

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Кроме того, закон усовершенствует процедуру представления декларации о выполнении подготовительных и строительных работ путем установления исчерпывающего перечня оснований для ее возврата. Также сокращен срок выдачи технических условий по инженерному обеспечению объекта строительства до десяти рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.

Законом также предусмотрено, что надзорная функция за соблюдением законности решений местной власти остается за государством.

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Как сообщал УНИАН, в конце июня Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства на один год передало полномочия по аттестации инженеров технического надзора, инженеров-проектировщиков и экспертов саморегулируемым организациям.