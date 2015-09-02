Тарифы "Киевэнерго" ждет проверка

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба "Киевэнерго" со ссылкой на генерального директора Александра Фоменко.

"Киевэнерго", EY и КГГА договорились о сроках и формате проверки и готовы начать экспертизу", - говорится в сообщении.

Трехстороннее сотрудничество предполагает предоставление всей необходимой для проверки документации, на основании которой Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), устанавливала тарифы на горячую воду и отопление.

По словам генерального директора "Киевэнерго", энергогенерирующая компания готова предоставить аудиторам всю необходимую информацию о своей работе для проведения достоверной экспертизы.

"Верим, что сотрудничество с EY - компанией "большой четверки" среди аудиторов - позволит повысить доверие потребителей к работе теплоэнергетиков столицы", - цитирует пресс-служба Фоменко.

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Как сообщал УНИАН, в середине июня в связи с повышением тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйств премьер-министр Арсений Яценюк потребовал проведения аудита всех энергетических компаний.

В начале мая мэр Киева Виталий Кличко дал поручение директору Департамента экономики и инвестиций провести тендер для выбора компании, которая проведет аудит деятельности "Киевэнерго" и достоверности ценообразования тарифов на тепло и горячую воду. По результатам тендера для проведения аудита была выбрана компания EY.

Компания EY входит в "большую четверку" крупнейших в мире компаний, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, наряду с PricewaterhouseCoopers, Deloitte и KPMG.