В Украине отменили единые тарифы на воду

Кабинет министров Украины в рамках усовершенствования действующего механизма формирования тарифов принял постановление, которым прекращается практика применения единого тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод и определяется, что тарифы будут устанавливаться с учетом особенностей предоставления услуг предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства в регионах страны.

Как сообщило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на вице-премьер-министра Геннадия Зубко, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 2 сентября.

"На заседании правительства мы одобрили постановление, которое прекращает применение единого тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод", – цитирует пресс-служба Зубко.

При этом он отметил, что отмена единого тарифообразования на такие услуги позволит справедливо распределять затраты на централизованное водоснабжение и водоотвод между потребителями, а водоканалы небольших городов будут формировать отдельные тарифы на услуги водоснабжения.

"Сегодняшнее решение – яркое свидетельство того, что правительство двигается в системе координат децентрализации, отдавая максимум полномочий и инструментов на места", – приводятся в сообщении слова вице-премьера.

В Минрегионе напомнили, что до принятия соответствующих изменений действовал единый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод для лицензиатов для всех групп потребителей.

Читайте такжеВР ратифицировала договор с Японией по кредиту для модернизации Бортнической станции

Как сообщал УНИАН, несмотря на уже повышенные ранее тарифы, генеральный директор столичной водоснабжающей компании «Киевводоканал» Андрей Билык заявил о необходимости дополнительного повышения тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода для населения.

Вместе с тем у профильной Нацкомиссии (НКРЭКУ) пока нет расчетов по изменению тарифов на холодную воду. Однако, по словам члена НКРЭКУ Андрея Геруса, необходимость повышения тарифов на холодную воду остается, поскольку в последний раз повышение тарифов происходило летом 2014 года.