В Украине появятся главные инспекторы по строительному контролю

Как сообщило Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, соответствующее постановление правительство приняло в ходе заседания 2 сентября.

По данным ведомства, главные инспектора по строительному контролю будут выбраны из числа сотрудников главного управления государственной архитектурно-строительной инспекции (Госархстройинспекции) и получат статус государственных служащих.

При этом, как сообщили в Госархстройинспекции, в компетенцию главных инспекторов также будет входить осуществление внеплановых проверок, по результатам которых они смогут вносить представления об отмене разрешительной документации на строительство или снятия с должности должностных лиц. Однако полномочия по принятию решений остаются за главным управлением ведомства.

При этом в Минрегионе уточняют, что проект указанного правительственного постановления «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 9 марта 2006 года №268 и от 14 августа 2013 года №703» разработан министерством во исполнение закона о децентрализации в сфере архстройконтроля.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 сентября вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и усовершенствования градостроительного законодательства», которым полномочия по осуществлению архитектурно-строительного контроля передаются органам местного самоуправления.