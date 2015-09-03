Рада разрешила бесплатно передавать госсобственность коммунальным предприятиям

Верховная Рада Украины приняла закон, подготовленный Министерством экономического развития и торговли, о внесении изменений в закон Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности", который предусматривает возможность бесплатно передавать объекты государственной собственности коммунальным предприятиям.

За соответствующий законопроект (№2660) проголосовали 228 народных депутатов (при 226 необходимых голосов) из 329 присутствующих.

Согласно документу, Кабинет Министров по согласованию с Министерством финансов, Фондом государственного имущества и Минэкономразвития может принять решение о бесплатной передаче отдельных объектов государственной собственности в коммунальную собственность для использования органами местного самоуправления, учебными заведениями, учреждениями культуры, спорта, охраны здоровья, социального обеспечения и детскими оздоровительными лагерями.

Также законопроект предусматривает принятие обязательства органами местного самоуправления использовать переданные в коммунальную собственность объекты по целевому назначению и не отчуждать их в частную собственность.

Читайте такжеДепутаты одобрили эксперимент по финансированию ремонта дорог за счет таможенных сборов

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 4 июня 2015 года приняла в первом чтении правительственный проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" (относительно бесплатной передачи отдельно определенного имущества)".