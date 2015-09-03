Тарифы на тепло альтернативных источников энергии будут устанавливать местные власти

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено передать органам местного самоуправления полномочия по установлению тарифа на тепловую энергию, произведенную с помощью альтернативных источников.

Как сообщила пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства со ссылкой на главу министерства Геннадия Зубко, ведомство уже разработало соответствующий проект закона и в ближайшее время он будет представлен на рассмотрение парламента.

"Мы открываем возможность на местном уровне самостоятельно производить тепловую энергию с использованием нетрадиционных или возобновляемых источников энергии и развивать альтернативную энергетику в жилищно-коммунальном секторе", - цитирует пресс-служба Зубко.

При этом он добавил, что реализация данной инициативы позволит отапливать за счет альтернативных источников энергии не только отдельные здания и учреждения, но и перевести на возобновляемые источники энергии работу котельных.

Он также отметил, что согласно правительственной программе реформ до 2030 года доля альтернативных источников энергии в общем энергобалансе страны должна быть увеличена до 30%.

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Как сообщал УНИАН, в середине июля, президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении конкурентных условий выработки электроэнергии из альтернативных источников энергии".