Захарченко объявил недействительными сделки по недвижимости последних полутора лет на оккупированном Донбассе

Об этом заявил главарь "ДНР" Александр Захарченко, сообщает РИА «Новости».

«Все договоры о купле-продаже недвижимости, которые были заключены после мая 2014 года, недействительны. Если мы будем брать, в частности, бабушку, которая продала квартиру, это один момент. Но если это рынок, земля, которая находится в коммунальной собственности, но почему-то показана в документах, что это частное владение, зарегистрированное в Киеве, - это другой момент», - сказал Захарченко.

По его словам, вопросы недвижимости будут «больше касаться промышленных и экономических объектов», при этом обратят внимание, «откуда взялись деньги, кто продавал и кто покупал».

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Напомним, в СНБО сообщили, что города, которые контролируются боевиками, продолжают разграбляться. Боевики придумывают все новые способы грабежа населения и бизнеса. Так, в прошлом году руководство террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" провело инвентаризацию неработающих местных предприятий, после чего незаконно их присвоила. В июле 2015 года боевики "ДНР" прямо объявили "национализацию" денег и имущества.