Минфин предлагает взимать налог на недвижимость со всех домов и квартир

Министерство финансов Украины в рамках реформирования налоговой системы предлагает изменить систему налогообложения недвижимости и взимать налог со всех домов и квартир, а также с промышленных и складских объектов.

Такие данные содержатся в обнародованном Минфином проекте Налогового кодекса.

Согласно документу, квартиры площадью более 300 кв. м и жилые дома площадью свыше 500 кв. м будут облагаться налогом по фиксированной ставке - 25 тыс. грн в год.

При этом для объектов жилой недвижимости, которые имеют меньшую площадь, определять ставку налога Минфин предлагает местным советам в пределах от 0 до 3% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади.

Кроме того, министерство предлагает лишить налоговых льгот собственников промышленных объектов и складских помещений. Ставка налога для них также составит до 3% от минимальной заработной платы за 1 кв. м площади.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года в Украине вступил в силу новый Налоговый кодекс, согласно которому налогом на недвижимость облагаются квартиры площадью свыше 60 кв. м и частные дома площадью более 120 кв. м, при этом налог не превышает 2% от минимальной зарплаты за 1 кв. м в год.