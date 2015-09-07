Минфин решил поднять налоги на недвижимость, но владельцев небольших квартир и домов не тронут

Министерство финансов Украины в рамках проведения налоговой реформы приняло решение оставить действующие налоговые льготы для собственников небольшой недвижимости, в частности, владельцы квартир площадью меньше 60 квадратных метров и домов меньше 120 квадратных метров платить налог на недвижимость не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сообщила глава Министерства финансов Украины Наталья Яресько.

"Мы оставляем действующие льготы для небольших квартир и домов. Владельцы квартир до 60 квадратных метров и домов до 120 квадратных метров не будут платить налог", - сказала Яресько.

По ее словам, налог на недвижимость в размере 25 тысяч гривень в год будет взиматься лишь с владельцев элитной недвижимости общей площадью более 300 квадратных метров для квартир и 500 квадратных метров для домов.

При этом, согласно обнародованному Минфином проекту налоговых реформ, для всех остальных объектов жилой недвижимости ведомство предлагает повысить максимальную ставку налогообложения до 3% с 2% от минимальной заработной платы в расчете на 1 квадратный метр жилья. Но решение о том, по какой ставке будет облагаться жилье, будет передано в компетенцию местных советов.

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Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года вступил в силу закон об изменениях в Налоговый кодекс, согласно которому вводится налог на недвижимость (в размере от 0% до 2%) с квартир площадью более 60 квадратных метров и домов более 120 квадратных метров.