В Минрегионе говорят, что коммунальщики готовы к зиме на 90%

Об этом в ходе круглого стола во вторник сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Эдуард Кругляк.

"С точки зрения технической, подготовка идет по планам, которые были ранее согласованы с местными органами. Готовность тепловых организаций по Украине находится на уровне 87-90%", - сказал Кругляк.

Он также добавил, что на сегодняшний день из 21,8 тысяч котельных, работающих в стране, к зиме подготовлены 18,5 тысяч. Также на сегодняшний день проводится ремонт котельных и замена теплотрасс.

"В частности, согласно плану, из 614 котельных, которые ремонтировались, 528 уже сделаны. Из 316 километров теплотрасс 261 километр уже заменены и проведены испытания. Из 5,2 тысяч теплопунктов 4,4 тысяч уже готовы. То есть, с технической точки зрения, нет опасений, что мы не включимся в отопительный сезон вовремя", - отметил Кругляк.

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Как сообщал УНИАН, с 15 сентября комиссия Минрегиона начнет проверку состояния готовности к зиме предприятий коммунальной сферы теплоэнергетики в регионах.

Справка УНИАН. Общая протяженность ветхий и аварийных тепловых сетей на начало 2015 года составляла 4,8 тысячи километров, или 18,6% от общего количества теплосетей страны, при этом потери тепла в сетях по итогам 2014 года составили 14,7% выработанной в стране тепловой энергии. По подсчетам Минрегиона, общая сумма необходимых средств на их замену превышала 10,5 миллиарда гривень (по ценам 2013 года, без учета валютных колебаний и инфляционных процессов). К началу нового отопительного сезона в Украине планировалось заменить лишь 316,1 километра тепловых сетей.