Офисы в Киеве в августе незначительно подешевели

Средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева в период с 9 августа по 8 сентября 2015 года снизилась на 0,24% - до 1 261 доллара за квадратный метр, сообщила УНИАН консалтинговая компания SV Development.

"При этом самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 946 долларов за квадратный метр, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 1 846 долларов за квадратный метр", - говорится в сообщении SV Development.

По данным консалтинговой компании, незначительное снижение цен на офисы вне бизнес-центров в прошлом месяце наблюдалось во всех районах столицы. Больше всего подешевели офисные площади в Соломенском районе - на 0,36%, до 1 106 долларов за квадратный метр, а меньше всего – в Дарницком районе - на 0,09%, до 1 053 доллара за квадратный метр.

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Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продажи офисных помещений вне бизнес-центров на вторичном рынке Киева в июле 2015 года снизилась на 0,16% - до 1 264 доллара за квадратный метр, а в целом в 2014 году - на 39,62%, до 1 291 доллара за квадратный метр.

Обвал долларовой стоимости офисных помещений, как и другой недвижимости, в 2014 году был обусловлен экономической и политической нестабильностью в стране, а также существенной девальвацией национальной валюты.

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Справка УНИАН. SV Development - консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке и продаже земли, жилой недвижимости и коттеджных городков. Работает на рынке недвижимости Украины с 2005 года.