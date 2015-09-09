Дом Януковича на столичной Оболони выставлен на продажу

Оболонский особняк бывшего президента Украины Виктора Януковича выставлен на продажу за $1,3 млн (28,96 млн грн).

Об этом сообщает издание ABCnews со ссылкой на риелтора, которая занимается продажей объекта.

По ее словам, дом продается без ремонта и требует значительных дополнительных капиталовложений. Тем не менее, как сообщила риелтор, у них уже есть потенциальный покупатель. «Мы сейчас показы никакие не делаем, у нас есть уже покупатель», — отреагировала она на попытку узнать об объекте больше.

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Объявление о продаже коттеджа появилось в открытом доступе еще в начале июня. В нем сказано, что площадь трехэтажного дома – 1200 кв. м, площадь участка – 8 соток. «Дом высокого ранга … расположен в престижной части Оболонского района и является составной частью элитного городка, доступ на территорию которого возможен лишь жильцам или гостям», — приводятся в объявлении характеристики объекта.

Объект представляет собой участок с двумя зданиями: жилой дом и дом для охраны и обслуживающего персонала. На территории объекта предусмотрены парковочные места, внутренний дворик, а также прямой выход на Оболонскую набережную и к Гольф-клубу.

Основное здание состоит из цокольного этажа, на котором расположены спортзал, аквазона и технические помещения, 2 жилых этажа с различными по размеру спальнями, кабинетами и гостиными, а также мансарды с зимним садом и игровыми комнатами (карточные столы, бильярд и т. п.).

На цокольном этаже оборудована и запущена автономная котельная, сделана разводка отопления по дому. Также на цокольном этаже основного здания закончены первичные работы по созданию аквазоны.

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Напомним, что дом по Оболонской набережной, 33, в течение нескольких лет считался принадлежащим семье Виктора Януковича, хотя в нем никто не жил (об этом свидетельствует и состояние дома «после строителей»). В январе 2015 года, по данным «Наші гроші», дом не был арестован, поэтому его смогли переоформить на нового владельца — Ростомьяна Артура Хачатуровича. Издание связывает нового владельца с Януковичем. До этого дом и земля были оформлены на ООО «Киевстройжилье», в свою очередь, принадлежащее ООО «Дом Лесника», — известное своим прямым сотрудничеством с другими объектами недвижимости, принадлежавшими семье Виктора Януковича.

О потенциальном покупателе ничего не известно. Эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов считает, что им может быть как один из немногих состоятельных людей, которые могут себе сегодня позволить такую покупку, так и подставное лицо, необходимое для дальнейшей «очистки» юридической истории объекта.