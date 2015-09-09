Опасения украинцев о возможном дефолте обвалили цены на столичную "вторичку"

Паника в связи с опасениями украинцев по поводу возможного технического дефолта, который мог произойти 23 августа, если бы власти не достигли договоренности с международными кредиторами о реструктуризации долга, обвалила долларовые цены на столичном рынке вторичной жилой недвижимости на 15%.

Об этом в комментариях УНИАН сообщил президент Ассоциации экспертов по недвижимости Украины Сергей Злыдень.

"В связи с преддефолтным состоянием, а соответственно, и ожиданиями в стране нестабильности гривни украинский рынок недвижимости поддался панике, что негативно отразилось на рынке… На вторичном рынке цены во всех сегментах с июля по сентябрь 2015 года просели в среднем на 15%", - сказал Злыдень.

По его словам, больше всего панические настроения инвесторов повлияли на вторичный рынок, который сейчас находится в замороженном состоянии.

"На вторичном рынке все заморозилось, так как традиционно падение гривни всегда сопровождается снижением деловой активности на рынке. Он либо замирает, либо начинает снижаться", - отметил Злыдень.

Что касается первичного рынка, то, по словам эксперта, он не просел, а остался на прежнем уровне благодаря тому, что многие люди начали избавляться от своих гривневых сбережений и инвестировать в "первичку".

Согласно прогнозам Злыдня, в ближайшей перспективе ситуация на рынке существенно не изменится – сохранится низкий спрос, но цены стабилизируются.

"Стабильно плохо – это уже хорошо", – сказал Злыдень.

При этом он отметил, что при условии общей экономической стабилизации в стране уже к марту следующего года стоимость квадратного метра на рынке недвижимости может вырасти.

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Как сообщал УНИАН, средняя цена продажи 1-3-комнатных квартир на вторичном рынке недвижимости Киева за 2014 год снизилась на 36,66% - до 1 204 доллара за квадратный метр.