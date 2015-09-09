Кабмин сократил минимальный срок госрегистрации недвижимости до 2 часов

Кабинет министров Украины установил сокращенные сроки предоставления услуги государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество в течение пяти, трех, одного рабочего дня и двух часов, а также установил размер платы за предоставление таких услуг в срочном порядке.

Соответствующие изменения в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимость внесены постановлением правительства №699 от 2 сентября 2015 года.

Согласно постановлению, плата за регистрацию вещных прав на недвижимое имущество в течение 2 часов установлена в десятикратном размере от административного сбора за регистрацию недвижимости. За плату в пятикратном размере от административного сбора данную услугу предоставят за 1 рабочий день, а за двойную - госрегистрацию вещных прав на недвижимое имущество проведут за 3 рабочих дня с момента принятия обычного заявления или за 5 рабочих дней с момента принятия заявления, общий срок рассмотрения которого согласно законодательству составляет 14 рабочих дней.

Кроме того, правительство установило сокращенные сроки на получение информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Теперь информацию в бумажной форме можно будет получить за 30 минут при утроенной оплате, тогда как сейчас такая услуга предоставляется в течение 1 часа за двойную плату.

При этом новые сокращенные сроки государственной регистрации обременений вещных прав на недвижимое имущество пока не установлены, однако плата за такую услугу составит двойной размер административного сбора.

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Справка УНИАН. Распоряжением Кабмина №190 от 8 апреля 2015 года установлено, что в случае отказа в государственной регистрации плата за предоставление таких услуг в сокращенные сроки не возвращается.

Также не возвращаются деньги, если отсутствует информация о зарегистрированных вещных правах на недвижимое имущество и их обременениях в Государственном реестре прав, Реестре прав собственности на недвижимое имущество, Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества, Государственном реестре ипотек, Государственном реестре обременений движимого имущества.

Плата за срочность возвращается заявителю, если непредоставление услуг произошло по вине государственного регистратора.