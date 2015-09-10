Украинцам обещают вернуть госпрограммы льготного кредитования жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) планирует восстановить государственные программы льготного жилищного кредитования, в частности, программу молодежного кредитования и программу "Доступное жилье", и тем самым вывести рынок недвижимости из состояния стагнации, сообщил заместитель главы Минрегиона Роман Абрамовский.

"Сейчас мы предлагаем Верховной Раде принять изменения в законодательство и установить процентную ставку по программе молодежного кредитования на уровне 10%... а также хотим восстановить финансирование программы "Доступное жилье 70/30", - сказал Абрамовский.

По его словам, размер финансирования данных программ из государственного бюджета ожидается на уровне 2 миллиардов гривень, по 1 миллиарду гривень на каждую программу.

"Мы понимаем, что если мы профинансируем 2 миллиарда гривень на эти программы, то как минимум столько же смогут профинансировать местные бюджеты, и это будет уже 4 миллиарда гривень инвестиций в строительную отрасль", - сказал он.

Абрамовский отметил, что эти средства также помогут вывести украинский рынок недвижимости из состояния стагнации, которая на сегодняшний день по стране составляет порядка 30%.

Читайте такжеЗастройщики сокращают площадь жилья из-за повышения себестоимости строительства

Как сообщал УНИАН, в начале мая Минрегион остановил заключение новых договоров по программе частичной компенсации процентных ставок по кредитам коммерческих банков для молодежи на строительство и приобретение жилья из-за отсутствия средств.

Справка УНИАН. В феврале текущего года председатель комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики и спорта Артур Палатный отметил, что с января 2014 года программа льготного жилищного кредитования молодежи, действовавшая с 1998 года, фактически перестала работать из-за отсутствия финансирования из госбюджета. По его словам, наряду с экономическим кризисом и ситуацией на востоке, невозможность решения жилищного вопроса среди молодежи вынуждает ее покидать страну.