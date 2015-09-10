Минрегион изучает возможность выхода украинских строительных компаний на зарубежные рынки

Об этом со ссылкой на итоги встречи с главой Минрегиона сообщил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Андриевский.

"В ходе нашего утреннего совещания Геннадий Зубко заявил о том, что сейчас министерство ищет новые рынки для выхода наших строительных предприятий. В первую очередь, это рынки Среднего и Ближнего Востока. Есть очень серьезные наработки относительно таких работ в Египте, а также в бывших наших советских республиках, в первую очередь это – Азербайджан, Казахстан и Туркмения", - заявил Андриевский.

При этом, по его словам, профильный комитет Верховной Рады совместно с Конфедерацией строителей Украины и другими профильными организациями, которые представляют интересы украинских строителей, разработал изменения в закон, которые дадут возможность временно отменить мораторий на отчуждение земельных участков сельскохозяйственного назначения.

"Это непростое решение, и оно сегодня находится в зале Верховной Рады. Я уверен, что в ближайшее время оно будет проголосовано, что даст "толчок" строительной отрасли Украины", - сказал Андриевский.

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Справка УНИАН. В конце мая президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков заявлял, что ряд стран Ближнего Востока, в частности, Иордания и Иран, проявляют интерес и приглашают к сотрудничеству украинские строительные компании и производителей строительных материалов.