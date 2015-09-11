Украина хочет использовать опыт Словакии в реализации программ утепления жилья

Украина планирует использовать опыт Словакии в реализации программ утепления жилого фонда, 80% которого требует термомодернизации, сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

"Словакия прошла тот же путь, по которому сейчас идет Украина, - цитирует Савчука пресс-служба ведомства. - Согласно Национальной стратегии Словакии по реновации домов, в 2013 году в стране термомодернизировали 50,38% многоквартирных домов и 33% частных. К 2020 году эти показатели должны увеличиться до 72,15% и 47,61% соответственно. Поэтому для нас важно использовать опыт Словакии, поскольку в Украине 80% жилого фонда требует термомодернизации" - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Госэнергоэффективности, Украина и Словакия будут обмениваться необходимым опытом, руководствуясь положениями Меморандума о сотрудничестве в сфере энергоэффективности и энергосбережения. Документ был подписан в рамках визита украинской правительственной делегации в Братиславу.

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Как сообщал УНИАН, в начале апреля вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 миллиарда гривень.

Финансирование программы осуществляют три государственных банка: "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк".

12 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому размер компенсации стоимости тела кредита, взятого на покупку негазовых котлов и утепление жилья, для граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, увеличен до 70% с 20-40%. Тем же постановлением предусмотрено увеличение максимальной суммы компенсации тела кредита на термомодернизацию и мероприятия по утеплению до 12 тыс. грн и 14 тыс. грн с 5 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно, в зависимости от формы организации управления жильем (ОСМД или ЖСК).

По состоянию на 1 сентября 2015 года к государственной программе энергосбережения присоединились местные органы власти, которые компенсируют часть процентных ставок по кредитам на утепление. Участниками государственной программы компенсации процентных ставок являются 17 областей Украины, в том числе Киевская область.