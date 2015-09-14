Высокая аренда заставляет бизнес переезжать из жилых домов в офисные центры

Высокие арендные ставки вынуждают столичных арендаторов офисов на первых этажах жилых домов переезжать в профессиональные торгово-офисные центры, где арендные ставки на 10-15% ниже.

Об этом УНИАН сообщил руководитель отдела продаж ЖК "Park Stone" Дмитрий Шостя со ссылкой на данные собственного аналитического отдела.

"Количество сделок с нежилыми помещениями в многоквартирных домах в августе составило 10% от общего количества сделок с недвижимостью в Киеве, что почти на 20% меньше, чем в августе 2014 года. Еще год назад из-за высокой стоимости аренды жилого фонда, предприниматели стали съезжать из офисов в жилых домах Печерского и Шевченковского района. Затем тенденция распространилась на Соломенский и Подольский районы столицы, в августе этого года данная тенденции распространилась по всему Киеву", - цитирует пресс-служба Шостю.

По его данным, с начала года количество арендаторов в профессиональных офисных и торгово-офисных центрах выросло на 15-17% по сравнению с показателями 2014 года. При этом средняя площадь арендуемых помещений за 8 месяцев 2015 года снизилась почти в 2 раза - до 250 квадратных метров.

Согласно данным аналитического центра ЖК "Park Stone", средняя ставка аренды профессиональных офисных помещений в Киеве в августе текущего года в зависимости от класса помещения и месторасположения здания колеблется от 7 до 30 долларов за квадратный метр.

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Как сообщал УНИАН, средние арендные ставки офисных помещений с базовой отделкой по итогам I полугодия 2015 года в Киеве в классе А составили 20-29 долларов/квадратный метр, в классе В - 9-19 долларов/квадратный метр, в классе С - 5-9 долларов/квадратный метр в месяц.