Оккупанты Крыма решили устроить игорную зону возле Ласточкиного гнезда

В оккупированном Россией Крыму игорная зона может появиться возле Ласточкиного гнезда, заявил нелегитимный начальник "департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты" Владимир Приступа, передаеют "Новости Крыма".

Он пояснил, что поступило предложение вывести за границы пгт Гаспра и, соответственно, Ялты территорию санатория «Жемчужина» площадью 16,8 га.

Читайте такжеРоссия и оккупированные территории: их стоимость для граждан РФ (карта)«Появился инвестор, который предлагает создать в этом районе игорную зону», – сказал Приступа и уточнил, что согласно российскому законодательству этот участок должен быть выведен за территорию населенных пунктов.

По его словам, в связи с этим предлагается вынести на сессию нелегитимного Ялтинского городского совета 17 сентября вопрос о назначении публичных слушаний по вопросу о вынесении территории санатория «Жемчужина» за пределы населенного пункта. При этом он не назвал инвестора, но заверил, что вопрос будет решаться исключительно с согласия жителей всей Ялты.

Ласточкино гнездо - памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра на южном берегу Крыма.

28 мая 2008 года Национальный банк Украины ввел в оборот золотую и серебряную монеты «Ласточкино гнездо» номиналом 50 и 10 гривен, соответственно. Монеты вышли в серии «Памятки архитектуры Украины».