Яценюк собрался отстаивать свои "справедливые" тарифы в Раде

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил провести открытые парламентские слушания, которые позволили бы дать ответы на все процедурные вопросы установления коммунальных тарифов в Украине.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

«Я хотел бы, чтобы в парламенте, например, в пятницу (18 сентября - УНИАН), были публичные слушания о тарифообразовании. Публичные слушания о том, за сколько покупается газ, за сколько он продается, и как врут украинские политики, которые играют на том, что в Украине установлены справедливые тарифы. Но именно на этих справедливых тарифах они хотят получить свои 2-3% своего дешевого политического рейтинга», - сказал Яценюк.

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Он подчеркнул, что правительство готово провести жесткую дискуссию с конкретными фактами, документами и доказательствами.

«Я обратился в НКРЭКУ, которая устанавливает тарифы, принять самое активное участие в этом вопросе. Они принимали участие в установлении тарифов. И мы готовы к самой открытой и откровенной дискуссии. В том числе дискуссии о том, как подписывались газовые контракты – сейчас и раньше, какие были экономические убытки, и как нам с вами выходить из этой ситуации. Пришло время расставить все точки над «і», и мы готовы их расставить», - подчеркнул глава правительства.