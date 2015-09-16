Программа по обеспечению военнослужащих жильем в 2015 году провалена – эксперт

Об этом в ходе пресс-конференции УНИАН сообщил заместитель председателя общественного совета Минобороны Украины, глава Киевского союза бесквартирных офицеров Сергей Самарцев.

«Если бы профинансировали эту программу (по обеспечению военнослужащих жильем – УНИАН) и она начала свое действие еще в начале года, то можно было бы на 3 тыс. квартир выйти. Но программа начала реализовываться только во второй половине года и, естественно, все не успевается», - сказал он.

Как отметил присутствующий на пресс-конференции глава общественной организации «Доступное жилье – Киев», генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Будкапиталз» Евгений Пинчук, по состоянию на середину сентября Минобороны законтрактовало около 150 квартир, общей стоимостью 150 млн грн.

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«На данный момент законтрактовано порядка 150 квартир на сумму около 150 млн грн, из которых более 60 квартир - абсолютно непригодные для проживания», - сказал Пинчук.

Самарцев также добавил, что, по его информации, Кабинет министров Украины подписал постановление №1036 «О компенсации средств за неполученное жилье», которым предполагается денежное возмещение военнослужащему за полагающееся жилье. При этом размер компенсации определяется из расчета - по 13,65 кв. м жилой площади на военного и каждого члена его семьи.

Как сообщал УНИАН, по информации замглавы Минобороны Юрия Гусева, в очереди на получение квартир сейчас находится 41 тыс. военных. На данный момент квартиры получают военнослужащие, ставшие на очередь в 1989 году. При этом замминистра подчеркнул, что приоритет при получении жилья будут иметь участники антитеррористической операции.

В 2015 году Минобороны запланировало приобрести для украинских военных на первичном и вторичном рынках около 3 тыс. квартир.