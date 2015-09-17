В Киеве новые квартиры подешевели в гривнях впервые за 7 месяцев

16:28, 17 сентября 2015
Недвижимость
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Столичная «первичка» в августе подешевела на 6,2%, до 24 тыс. грн/кв. м

Фото УНИАН

Средняя стоимость квартир на первичном рынке Киева в августе текущего года снизилась на 6,2% - до 24 тыс. грн после почти 20% роста среднерыночной цены квадратного метра на протяжении первых 7 месяцев 2015 года.

Об этом сообщает консалтинговая компания UTG.

По данным UTG, средние цены предложения квартир на первичном рынке жилой недвижимости Киева в августе 2015 года в долларовом и гривневом эквиваленте снизились на 4,3% и 6,2%, до 1,1 тыс. долл./кв. м и 24 тыс. грн/кв. м соответственно. 

Как сообщила консалтинговая компания, в прошлом месяце больше всего подешевели квартиры «комфорт-класса» - на 4,3%, квартиры «эконом-класса» - на 3,1%, а также «бизнес-класса» - на 3%. При этом, в структуре предложения доля квартир «эконом-класса» составила 54,3%, «комфорт-класса» – 28,7%, а квартиры «бизнес-класса» заняли 17,6% рынка первичного жилья столицы.

Также сообщается, что 61% квартир на «первичке» в августе было куплено без привлечения заемных средств, с использованием рассрочки - 37%, а с привлечением ипотеки – лишь 2%. 

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Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева по сравнению с июнем увеличилась на 1,25% - до 25,6 тыс. грн/кв. м.

В первом полугодии 2015 года средняя стоимость 1 кв. м жилья класса "комфорт" на первичном рынке недвижимости столицы выросла на 15,9%, до 22,239 тыс. грн, «бизнес» – на 24,9%, до 32,599 тыс. грн и «премиум» – на 12,9%, до 51,131 тыс. грн.

Из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего в 2014 году гривневые цены на столичной «первичке» выросли примерно на 68%.

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Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов. За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров, в том числе ТРЦ «Оcean Plaza», «Пирамида», «Комод» (все Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков), «Global. UA (Житомир).

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