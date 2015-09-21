Цены на жилье в Великобритании установили новый рекорд

Из-за недостатка предложения и высокого спроса со стороны состоятельных клиентов цены на жилье в Великобритании в сентябре 2015 взлетели до рекордного уровня, сообщают Ведомости.

"По данным доклада риэлторского портала Rightmove, начальные цены, которые запрашивают желающие продать жилье, выросли на 0,9% - до 294,834 фунтов стерлингов. Это самый высокий рост цен за последние 13 лет, отмечают эксперты", - говорится в сообщении.

В Лондоне средняя стоимость предложения жилья выросла на 2,2% - до 620 003 фунтов ($964 000).

"Спрос на жилье со стороны тех, кто может себе позволить такую покупку, остается высоким, а подходящего предложения недостаточно, поскольку количество домов, поступающих на рынок, на 6% ниже, чем годом ранее", - сообщает директор Rightmove Майлз Шипсайд.

Это, по его словам, приводит к подъему цен до экстремальных значений в некоторых сегментах рынка.

Так, в трех районах Лондона (Kensington and Chelsea, Southwark, и Richmond upon Thames) рост цен на жилую недвижимость составил около 8%, отмечают в Rightmove.

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Если рост цен в Лондоне продолжится теми же темпами, средняя стоимость предложения жилья в британской столице достигнет 1 миллионов фунтов к 2020 году.