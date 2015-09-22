Украинцам обещают открыть доступ к земельному кадастру с 6 октября

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) планирует до 6 октября этого года открыть доступ к Государственному земельному кадастру для всех украинцев.

Об этом в ходе пресс-конференции во вторник сообщил вице-премьер-министр Украины, глава Минрегиона Геннадий Зубко.

«До 6 октября мы должны открыть реестры для того, чтобы каждый человек мог увидеть, кому принадлежит тот или иной земельный участок по номеру земельного кадастра», - сказал Зубко.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день уже открыты реестры для нотариусов, которые могут брать выдержки из земельного кадастра для осуществления нотариальных действий.

Зубко также сообщил, что презентация концепции децентрализации в сфере земельных отношений в рамках децентрализации земельной сферы запланирована на заседание Кабинета министров Украины, которые состоится 23 сентября.

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Как сообщал УНИАН, в середине августа Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках правительственной политики расширения доступа к Государственному земельному кадастру запустила электронную услугу предоставления частным и государственным нотариусам доступа к земельному кадастру для выдачи из него выдержек. Тогда доступ к базе данных Государственного земельного кадастра Украины получили почти 100 нотариусов. По словам нотариусов, стоимость подключения к услуге, включая все расходы, составила 8 тыс. грн.