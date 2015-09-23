Яценюк требует погасить долги по комуслугам до начала отопительного сезона

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству регионального развития и строительства совместно с Министерством финансов, а также областным государственными администрациями обеспечить погашение задолженность по коммунальным платежам до начала отопительного сезона.

Об этом Яценюк сказал в ходе выездного заседания правительства в Полтаве.

"Нужно срочно обязать облгосадминистрации, теплопоставляющие компании, водопоставляющие компании, энергокомпаниии, чтобы закрыть задолженности до начала отопительного сезона. Прошу Минрегион, Минфин вместе с ОГА завершить систему расчетов", - сказал Яценюк.

При этом он напомнил, что Кабмин нашел возможность профинансировать задолженность регионов в размере 5,6 миллиарда гривень, сформировавшуюся в 2014 году и в первом квартале 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, в июне Кабинет министров Украины также выделил 2,9 миллиарда гривень в качестве субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение существующей задолженности по компенсации разницы в тарифах на тепловую энергию, отопление и снабжение горячей водой, а также услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для населения и предприятий – потребителей централизованного водоснабжения и водоотвода.