В Киеве насчитали почти 500 объектов незаконного строительства

В столице насчитывается почти 500 объектов незаконного строительства, возведенных без надлежащей разрешительной документации, и более 200 объектов, требующих дополнительной проверки. Об этом сообщает пресс-служба Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации со ссылкой на замдиректора Анну Бондарь.

По ее словам, по результатам деятельности межведомственного Центра мониторинга застройки Киева было выявлено множество объектов, которые определяются как самовольное строительство.

«Среди них 72 объекта - это жилье, 92 - газовые заправки, 208 - парковки и СТО, 113 торгово-развлекательных комплексов», - цитирует пресс-служба Бондарь.

Вместе с тем, по ее словам, за последние три месяца работы межведомственного Центра в столице не выявили новых самовольных застроек.

Как отметила Бондарь, владельцам объектов, которые определены как самовольное строительство, киевские власти предлагают два варианта решения конфликта. Первый - это демонтаж и возмещение застройщиком убытков инвесторам и городу, а второй - легализация построек в случае приведения в соответствие с проектным решением.

Справка УНИАН. Киевский мэр Виталий Кличко в конце июля заявил, что около 150 строек в Киеве ведутся без разрешительной документации. В то же время эксперты уверены, что цифра очень занижена и реальное количество самовольных строек в Киеве может достигать 2 тыс.

Борьба с самовольными застройками была одним из предвыборных обещаний мэра, однако, несмотря на громкие заявления, количество таких построек в Киеве не уменьшается, а многие застройщики, как и прежде, возводят свои объекты без разрешительной документации.