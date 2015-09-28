Минрегион просит банки снизить процентную ставку по кредитам на утепление жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) в связи со снижением Национальным банком Украины 25 сентября учетной ставки с 27% до 22% просит государственные банки - участники программы частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилищном секторе снизить процентную ставку по таким кредитам для населения.

Об этом сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко.

«25 сентября Национальный банк уменьшил учетную ставку до 22%, что является хорошим сигналом для всей экономики страны в целом. Учитывая это, мы попросили банки незамедлительно пересмотреть кредитные продукты по программе энергоэффективности с целью сделать их более выгодными для конечного потребителя. Чем больше будет кредитов - тем быстрее наша страна станет энергоэффективной», - цитирует Зубко пресс-служба ведомства.

Также он напомнил, что по состоянию на 21 сентября с начала действия программы было выдано 31 503 кредита на общую сумму 525,7 млн грн.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, по состоянию на август финансирование программы осуществляют три государственных банка: «Ощадбанк», «Укрэксимбанк» и «Укргазбанк».

Как сообщал УНИАН, в начале апреля вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что правительство приняло программу компенсации 20-40% стоимости кредитов на мероприятия по повышению энергоэффективности. Бюджет программы составил 1,57 млрд грн.

Кабинет министров выделил Минрегиону 495,72 млн грн для финансирования мероприятий государственной целевой экономической программы энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива на 2010-2015 годы.

12 августа Кабинет министров принял постановление, согласно которому размер компенсации стоимости тела кредита, взятого на покупку негазовых котлов и утепление жилья, для граждан, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, увеличен до 70% с 20-40%.

Тем же постановлением предусмотрено увеличение максимальной суммы компенсации тела кредита на термомодернизацию и мероприятия по утеплению до 12 тыс. грн и 14 тыс. грн с 5 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно, в зависимости от формы организации управления жильем (ОСМД или ЖСК).