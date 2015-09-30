Суд вернул в собственность государства почти 18 гектаров бывших охотничьих угодий Януковича

Прокуратура Киевской области в суде кассационной инстанции отстояла возврат из незаконного владения земель лесного фонда стоимостью более 7 млн грн, принадлежавших бывшему президенту Виктору Януковичу.

Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

В ведомстве напомнили, что Киевская облгосадминистрация изъяла из постоянного пользования Днепровско-Тетеревского государственного лесоохотничьего хозяйства земли лесного фонда, изменив их целевое назначение на сельскохозяйственное. Затем Вышгородская райгосадминистрация передала указанные земли в собственность граждан для ведения личного хозяйства, а также для строительства и обслуживания гостинично-ресторанного комплекса.

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«Суды всех инстанций поддержали позицию прокуратуры о возврате из незаконного пользования в госсобственность земель, принадлежавших ООО «Дом лесника» и входивших в земли, на которых расположены резиденции экс-президента «Акация» и «Остров». В настоящее время отменены сведения о регистрации права собственности на земельные участки в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество», - говорится в сообщении.

Отделом государственной исполнительной службы Вышгородского районного управления юстиции проводятся исполнительные действия по истребованию земельных участков в пользу государства, добавили в прокуратуре.