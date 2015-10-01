Столичная "вторичка" с начала года подорожала почти на четверть

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости Киева с начала 2015 года выросла на 23,8% и по состоянию на начало октября составила 34,4 тыс. грн/кв. м, при этом долларовые цены снизились на 9,4%, - до 1590 долл./ кв. м жилья.

Об этом в своем ежемесячном отчете сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

Также сообщается, что в сентябре 2015 года квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости Киева относительно августа подешевели в среднем на 4,8%, а в долларовом эквиваленте – на 0,4%.

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По данным аналитиков, за 9 месяцев текущего года гривневые цены в «дорогом» сегменте жилья увеличились на 33,2%, в «дешевом» – на 15,8%, а в долларовом эквиваленте уменьшились на 2,6% и 15,3% соответственно.

Согласно отчету, в прошлом месяце 4-комнатные квартиры в столице в среднем подешевели на 5,1%, до 37,4 тыс. грн/кв. м, 3-комнатные - на 4,7%, до 35 тыс. грн/кв. м, а 2-комнатные - на 4,6%, до 35 тыс. грн/кв. м. Средняя стоимость предложения 1-комнатных квартир в столице также уменьшилась на 5,3% - до 31,9 тыс. грн/кв. м.

Количество представленных к продаже квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в сентябре по сравнению с прошлым месяцем незначительно увеличилось на 0,2% и составило 18,5 тыс. квартир. Объем предложения в общей площади увеличился на 0,1%.

В общем объеме 1-комнатные квартиры занимают 27%, 2-комнатные и 3-комнатные – по 33% и 4-комнатные – 7%.

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Как сообщал УНИАН, по данным портала «Столичная недвижимость», средняя стоимость предложения квартир в гривне на вторичном рынке недвижимости Киева в августе 2015 года по сравнению с июлем увеличилась на 1,5%, до 36,1 тыс. грн/кв. м, при этом в долларовом эквиваленте средневзвешенная цена предложения уменьшилась на 1% - до 1,596 тыс. долл./кв. м.

В 2014 году, из-за более чем двукратной девальвации национальной валюты при долларовой номинации стоимости квартир, гривневые цены на «вторичку» в столице выросли на 76%. Средняя стоимость жилья в долларах в Киеве за прошлый год снизилась на 10,7%.