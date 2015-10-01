Новое жилье в Киеве в августе незначительно подешевело

Средняя стоимость квартир на первичном рынке недвижимости Киева в сентябре 2015 года по сравнению с августом уменьшилась на 3,2% - до 23,3 тысяч гривень/квадратный метр, по сравнению с сентябрем 2014 года цены увеличились на 47,6%.

Об этом сообщил в своем ежемесячном отчете информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

По данным экспертов, в прошлом месяце на первичном рынке больше всего снизилась стоимость квартир премиум-класса – почти на 4,65%, до 38,5 тысячи гривень/квадратный метр. Стоимость квартир эконом-класса в новостройках Киева уменьшилась на 3,48% - до 16,6 тысяч гривень/квадратный метр. Меньше всего в сентябре подешевело жилье бизнес-класса – на 0,89%, до 27 тысяч гривень/квадратный метр.

По информации портала, в прошлом месяце к продаже предлагались квартиры 61 операторами в 134 объектах. В структуре предложения первичного жилья преобладали новостройки эконом-класса – 55%. Новостройки бизнес-класса составили 28% от общего количества, премиум-класса – 17%.

При этом предложение квартир на рынке новостроек Киева в сентябре по сравнению с августом в общей площади выросло на 2%, в то время как в денежном эквиваленте сократилось на 1,8%.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2015 года квартиры на первичном рынке недвижимости Киева по сравнению с июлем подешевели на 6,18% - до 24 тысяч гривень/квадратный метр, по сравнению с августом 2014 года цены увеличились на 55,4%

По данным информационно-аналитического портала "Столичная недвижимость", за 2014 год стоимость квартир на "первичке" столицы выросла на 23,6% из-за девальвации национальной валюты, а также подорожания стройматериалов и горючего.