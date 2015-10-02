Частные дома в Киеве подешевели почти на 3%

Средняя стоимость частных домов в Киеве за период с июня по сентябрь 2015 года снизилась на 2,7% – до 27 070 гривень /квадратный метр, а в долларовом эквиваленте - на 4,7%, до 1 252 долларов/квадратный метр.

Об этом в аналитическом отчете сообщает информационно-аналитический портал "Столичная недвижимость".

При этом с начала года стоимость домов в столице увеличилась на 26%, а в долларовом эквиваленте снизилась на 8,1%.

По данным аналитиков, количество выставленных на продажу частных домов за указанный период увеличилась на 9,6% - до 926 объектов.

Доля домов, впервые выставленных на продажу, в отчетном периоде составила 13,8% от всего объема предложений. Средняя цена предложения "новых" домов в Киеве на 17,3% ниже средней цены июня и составляет 22 998 гривень/квадратный метр. В долларовом эквиваленте – ниже на 19%, 1 064 долларов/квадратный метр.

При этом наибольшее количество домов в прошлом месяце предлагалось в Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах столицы (31%, 15% и 14% соответственно). А наименьшее количество домов выставлено на продажу в Днепровском, Оболонском, Подольском (по 8%), Святошинском – 7%, Шевченковском - 5%, Печерском и Деснянском (по 2%) районах.

При этом, в структуре предложения дома площадью 250-500 квадратных метров занимают 39%, 100-250 квадратных метров – 34%, свыше 500 квадратных метров – 14% и площадью до 100 квадратных метров – 13%.

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Как сообщал УНИАН, средняя стоимость предложения частных жилых домов в Киеве в апреле-июне 2015 года в гривне снизилась на 11% - до 27 822 гривень/квадратный метр, в долларах – на 1,2% - до 1 314 долларов/квадратный метр.