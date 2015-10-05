Завтра открывается свободный доступ к реестру собственников земельных участков

Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник сообщил глава ведомства Максим Мартынюк.

«До сегодняшнего дня можно было получить информацию только о площади земельного участка и его целевом назначении. С завтрашнего дня можно будет получить информацию о собственнике земельного участка», - сказал Мартынюк, добавив, что для получения доступа к реестру обязательным условием является электронная идентификация заявителя посредством либо электронной цифровой подписи, либо альтернативной схемы идентификации посредством банковской карты "ПриватБанка" или "Ощадбанка".

По словам главы Госгеокадастра, информация о собственниках земельных участков предоставляется, опираясь на данные базы Государственного реестра вещных прав, поэтому в открытом доступе также будет информация о том, передан участок в аренду или нет.

При этом Мартынюк отметил, что на сегодняшний день в реестр внесено чуть более 60% всех земельных участков Украины. «Степень наполненности кадастра составляет более 60% от площади территории Украины, а его наполнение происходит по мере того, как формируются земельные участки», - сказал он, отметив, что те участки, с которыми в последнее время не проводилось никаких операций по передаче прав собственности, не внесены в кадастр.

Также Мартынюк сообщил, что ведомство внедрило онлайн-услугу заказа выписки о нормативно-денежной оценке земли. Получить такую выписку гражданин Украины сможет с завтрашнего дня, оформив соответствующий запрос на сайте ведомства. При этом, согласно действующему законодательству, такой документ предоставляется исключительно в бумажном виде, поэтому получить выписку заявитель может в одном из 660 центров предоставления административных услуг через 3 дня после регистрации запроса на сайте.

«Срок предоставления выписки – три рабочих дня… Мы гарантируем, что человек в этот срок ее получит, а если не получит, то виновный в этом работник будет нести ответственность, вплоть до увольнения», – пообещал Мартынюк.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября правительство утвердило постановление «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кабинета министров Украины относительно обнародования ведомостей о субъектах вещных прав на земельные участки», обеспечив тем самым возможность открытия с 6 октября 2015 года доступа к системе государственного земельного кадастра.

Вместе с тем, по словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Зубко, всех собственников земельных участков будут уведомлять, кто запрашивает информацию о них.

Кроме того, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр) в рамках децентрализации и борьбы с коррупцией планирует до конца 2015 года запустить электронный сервис по предоставлению самых популярных административных услуг, а к концу 2016 года перевести в электронный формат все услуги.